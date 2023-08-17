Новости Эстонии
17.08.2023, 11:43

С парковки угнали автомобиль Lexus. Позже его нашли в другом городе в аварийном состоянии

 
Местные правоохранительные органы уточняют точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб. Фото носит иллюстративный характер.
Местные правоохранительные органы уточняют точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Ляэнеская префектура сообщает о нелегальном использовании чужого имущества.

16 августа было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что на выходных со стоянки на улице Техника в Тюри был украден автомобиль Lexus.

Впоследствии машина была найдена в аварийном состоянии в Пайде.

Точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб уточняется местными правоохранительными органами.

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