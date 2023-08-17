17.08.2023, 11:43
С парковки угнали автомобиль Lexus. Позже его нашли в другом городе в аварийном состоянии
ФОТО: | Delfi Meedia
Ляэнеская префектура сообщает о нелегальном использовании чужого имущества.
16 августа было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что на выходных со стоянки на улице Техника в Тюри был украден автомобиль Lexus.
Впоследствии машина была найдена в аварийном состоянии в Пайде.
Точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб уточняется местными правоохранительными органами.
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