В Эстонии очень много российского газа. Владелец Olerex: страна происхождения — лишь на третьем месте среди наших приоритетов

Известные эстонские продавцы топлива до сих пор не избавились от российского газа. Источники, знакомые с топливным рынком, подтверждают, что этим занимается далеко не одна компания, как считалось ранее.

Сжиженный природный газ — СПГ — используется как топливо для автомобилей, а также для работы систем отопления и горячего водоснабжения во многих домах и для приготовления пищи. Во многих промышленных отраслях сжиженный газ необходим для производственных процессов, например, он критически важен для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Он также используется и в сельском хозяйстве.

Исторически сложилось так, что СПГ завозят в Эстонию из России. И по сей день это не запрещено. Не запрещено и продавать его жителям Эстонии. Вопрос только в том, насколько это этично.