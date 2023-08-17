Начался сбор подписей за создание специального комитета по защите персональных данных в Рийгикогу

Целью инициированной на портале rahvaalgatus.ee петиции является создание в Рийгикогу специальной комиссии по защите персональных данных. “В ходе недавнего дела, связанного с исследованием эстонских женщин, из регистра населения были незаконно получены персональные данные тысяч людей. Кроме того, выяснилось, что в регистре населения, находящемся в ведении Министерства внутренних дел, данные людей были доступны по умолчанию без согласия человека, т.е. защита данных по умолчанию не применялась. Процедура, которая действовала по умолчанию в течение многих лет, и то, что произошло, может нарушать Общий регламент Европейского Союза по защите персональных данных“, - заявил Ханнес Нагель, руководитель неправительственной организации „Центр кризисных исследований“.

Существующая возможность ненадлежащего обращения с данными регистра населения указывает на более широкий риск в области национальной безопасности и защиты населения. „Обвинения, прозвучавшие в СМИ, нуждаются в отдельном расследовании, в том числе и ретроспективном, поскольку с 2018 года действует Общий регламент по защите персональных данных. Создание специальной комиссии позволило бы прояснить правомерность хранения, обработки и передачи третьим лицам персональных данных в регистре населения, в том числе при проведении опросов, и связанные с этим риски безопасности“, - добавил он.

Инициаторы петиции и подписавшие ее лица ожидают от Специального комитета ясности в вопросе о том, по инициативе какого учреждения и когда данные жителей Эстонии из электронного регистра народонаселения стали доступны для опросов и рекламных целей по умолчанию. Интересует также вопрос о соответствии вышеупомянутых аспектов и получении дохода от данных, содержащихся в регистре народонаселения, положениям о защите персональных данных Европейского Союза.