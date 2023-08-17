Минюст закрыл публичный доступ к анализу избирательных прав граждан РФ в Эстонии

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (SDE) сообщил в среду ERR, что, по его информации, Минюст также подготовил анализ лишения российских граждан права голоса с точки зрения его соответствия Конституции.

ERR обратилась в Министерство юстиции с просьбой предоставить этот анализ для ознакомления, но министерство отказало в этом, сославшись на то, что это материал для служебного пользования.

„Министерство юстиции подготовило меморандум к заседанию кабинета министров, к которому прилагается юридический анализ, - сказала советник по связям с общественностью министерства Элизабет Маст, добавив, что „меморандум к заседанию кабинета министров и приложения к нему не являются публичными документами, а предназначены для служебного пользования“.

В ответ на уточняющий вопрос ERR об основаниях для ограничения доступа к документу в Минюсте сослались на пункт Закона о публичной информации, позволяющий признавать проект документа и относящиеся к нему документы информацией для служебного пользования до их принятия или подписания. „Это еще не окончательные документы, подписанные министром и утвержденные правительством, и поэтому они не являются публичными“, - сказала Маст.

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