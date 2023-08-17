Новости Эстонии
17.08.2023, 18:17

Осеннее развлечение на пляже: охота на медуз. Вы тоже поощряете детей, убивающих безвредных аурелий?

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Не стоит брать в руки плавающих в море медуз, они очень нежные и гибнут, соскальзывая в воду. Выброшенные на берег и запутавшиеся в водорослях медузы уже не живые.
Не стоит брать в руки плавающих в море медуз, они очень нежные и гибнут, соскальзывая в воду. Выброшенные на берег и запутавшиеся в водорослях медузы уже не живые.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

С приближением осени плотные скопления медуз, появившиеся у берегов, становятся развлечением для отдыхающих. Дети вылавливают медуз из воды ведерками и выкидывают на берег, разглядывая прозрачное „желе“ и не сознавая, что убивают обитателей моря, пишет издание Maaleht.

Ушастая медуза, или ушастая аурелия, совершенно безобидна для человека, ее „иголки“ стрекательных клеток не могут проникнуть через нашу кожу. Беззащитные медузы, получившие в эстонском языке название „meririst“ - „морской крест“ - за характерный рисунок на куполе, массово гибнут.

„В Клоогаранде их сейчас огромное количество плавает в море. В конце лета, когда вода прогревается, медузы приплывают к берегам, чтобы размножаться, - написала в социальных сетях Яана Вольт, пытаясь достучаться до взрослых, спокойно наблюдающих за тем, как дети убивают медуз. - Конечно, в магазине за игрушку слайм придется заплатить не менее двух евро, а тут бесплатное развлечение! Но ведь медузы живые!“

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