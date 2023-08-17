Средняя зарплата работника стартапа в Эстонии превысила три тысячи евро в месяц

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон сказала, что конкуренция за высококвалифицированную рабочую силу в технологическом секторе Эстонии по-прежнему высока.

„В то же время видно, что стартапы ищут способы сэкономить и оптимизировать расходы, и, к сожалению, это также привело и к сокращениям. Однако количество работников в стартап-секторе в целом не уменьшилось, т.е. сокращённые сотрудники стартапов обычно быстро находят работу в других стартап-компаниях. Также по-прежнему важна роль иностранных талантов в нашем технологическом секторе, поскольку они заполняют те должности, которые не может заполнить местные рынок труда“, — пояснила Петерсон.

По данным Налогово-таможенного департамента, рост числа сотрудников в эстонских стартапах замедлился, но не пошёл на спад. По состоянию на конец первого полугодия в эстонском секторе стартапов было занято 9 927 человек, что на один процент больше, чем в тот же период годом ранее.

Средняя заработная плата работников из Эстонии в местных стартапах составила 3 ​​163 евро, а средняя заработная плата работников из-за границы достигла 3 288 евро. Наивысшую среднемесячную брутто-зарплату получают сотрудники стартапов в возрасте 41-50 лет, их средняя зарплата в первом полугодии этого года составила 3921 евро в месяц. За ними следуют работники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3614 евро.

Самые высокие зарплаты платятся в стартапах, работающих в сфере кибертехнологий, где средняя зарплата достигает 4230 евро. Далее следует сфера услуг связи, где работники зарабатывают в среднем 3 967 евро в месяц. В тройку лидеров также вошли транспортно-логистические стартапы со среднемесячной зарплатой 3742 евро.

61% сотрудников эстонских стартапов — мужчины, 39% — женщины. Сотрудники эстонских стартапов также относительно молоды: 44% сотрудников в возрасте 31-40 лет и еще 41% в возрасте 21-30 лет.