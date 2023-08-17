Средняя зарплата работника стартапа в Эстонии превысила три тысячи евро в месяц(3)
По данным Startup Estonia и Департамента статистики Эстонии, в первой половине этого года средняя брутто-зарплата работников, проработавших хотя бы один день в стартап-компаниях, достигла 3243 евро, что почти вдвое превышает среднюю зарплату по Эстонии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата сотрудников стартапов увеличилась на 14 процентов.
Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон сказала, что конкуренция за высококвалифицированную рабочую силу в технологическом секторе Эстонии по-прежнему высока.
„В то же время видно, что стартапы ищут способы сэкономить и оптимизировать расходы, и, к сожалению, это также привело и к сокращениям. Однако количество работников в стартап-секторе в целом не уменьшилось, т.е. сокращённые сотрудники стартапов обычно быстро находят работу в других стартап-компаниях. Также по-прежнему важна роль иностранных талантов в нашем технологическом секторе, поскольку они заполняют те должности, которые не может заполнить местные рынок труда“, — пояснила Петерсон.
По данным Налогово-таможенного департамента, рост числа сотрудников в эстонских стартапах замедлился, но не пошёл на спад. По состоянию на конец первого полугодия в эстонском секторе стартапов было занято 9 927 человек, что на один процент больше, чем в тот же период годом ранее.
Средняя заработная плата работников из Эстонии в местных стартапах составила 3 163 евро, а средняя заработная плата работников из-за границы достигла 3 288 евро. Наивысшую среднемесячную брутто-зарплату получают сотрудники стартапов в возрасте 41-50 лет, их средняя зарплата в первом полугодии этого года составила 3921 евро в месяц. За ними следуют работники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3614 евро.
Самые высокие зарплаты платятся в стартапах, работающих в сфере кибертехнологий, где средняя зарплата достигает 4230 евро. Далее следует сфера услуг связи, где работники зарабатывают в среднем 3 967 евро в месяц. В тройку лидеров также вошли транспортно-логистические стартапы со среднемесячной зарплатой 3742 евро.
61% сотрудников эстонских стартапов — мужчины, 39% — женщины. Сотрудники эстонских стартапов также относительно молоды: 44% сотрудников в возрасте 31-40 лет и еще 41% в возрасте 21-30 лет.
По состоянию на первое полугодие этого года крупнейшим работодателем в эстонском секторе стартапов был Wise с 1899 сотрудниками. Компания увеличила количество сотрудников по сравнению с концом прошлого года на 114 человека. Второй по величине работодатель в эстонском секторе стартапов - Bolt, в стартапе работает 1290 человек, что на 20 человек больше, чем в конце прошлого года. В тройку крупнейших работодателей также входит Swappie с 409 сотрудниками. Количество сотрудников стартапа уменьшилось на 78 человек по сравнению с концом прошлого года.
По данным Налогово-таможенного департамента, в первом полугодии эстонские стартапы заплатили государству налогов на рабочую силу в общей сложности 108 миллионов евро. Это на треть больше, чем год назад. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу были Bolt (17,5 млн евро), Wise (17 млн евро), Veriff (4,9 млн евро), Monese (2,8 млн евро) и Glia (2,4 млн евро).
Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
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