Торгово-промышленная палата о введении автоналога: государство хочет получить больше денег, и ничто иное его не волнует

Торговая палата поставила вопрос о том, рассматривает ли Министерство финансов этот налог как экологический налог или как налог на имущество, и хотела бы знать, насколько введение налога на автомобили поможет снизить выбросы CO2. Ведомство также хочет получить ответ на вопрос, почему отслужившим свой срок автомобилям должно отдаваться предпочтение перед новыми и более экологичными, а также планирует ли государство вносить изменения в режим работы общественного транспорта, чтобы еще больше стимулировать его использование.

Необходимо также отдельно проанализировать влияние налога на расслоение населения, так как, например, в сельской местности детям из-за него может быть сложнее посещать кружки по интересам или школы, что в конечном итоге может снизить возможности детей для самореализации в будущем.

Результаты недавнего опроса предпринимателей-членов Торговой палаты на тему автомобильного налога показали, что 73% респондентов выступают против или скорее против введения налога. Было отмечено, что в Эстонии уже действуют акцизы на моторное топливо, и это вполне соответствует принципу „кто загрязняет, тот и платит“. В настоящее время возникает ощущение, что основная цель введения нового налога - пополнение государственного бюджета на сумму около 120 миллионов евро, а экологические задачи отходят на второй план. Многие респонденты также подчеркнули, что планируемый налог сложен, несправедлив и непрозрачен.

„На данном этапе не ясно, преследует ли новый налог экологические цели или только увеличение налоговых поступлений в бюджет; в такой ситуации невозможно обсуждать детали планируемого налога“, - сказал генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, добавив, что, если целью является сбор дополнительных средств для покрытия других оправданных расходов, то следует искать более подходящие решения, например, в рамках налога с оборота или подоходного налога, и аргумент, что в других странах такой налог есть, а в Эстонии нет, нельзя принимать всерьез.