В поддержку Михаила Кылварта в правление партии баллотируются девять центристов

Кандидаты, о которых идет речь - Марика Туус-Лаул, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Аннели Отть, Владимир Свет, Михкель Ундрест, Яна Тоом, Яан Тоотс и Вадим Белобровцев. На пост председателя партийного суда чести выдвинут Калле Кландорф.



Кандидаты отмечают, что партии нужен лидер, способный вернуть ей доверие избирателей и высокую поддержку народа.



„Председатель Союза городов и волостей Михаил Кылварт в курсе ситуации в местных самоуправлениях и регионах страны. Поддерживаем Кылварта в претворении в жизнь региональной политики и в укреплении связей местных самоуправлений. Успех Центристской партии возможен только при условии конструктивного сотрудничества как на государственном уровне, так и на уровне гражданской инициативы и местных самоуправлений“ - отметили кандидаты в совместном заявлении.

„Мы баллотируемся в поддержку Кылварта, так как в качестве руководителя крупнейшего самоуправления он показал себя работоспособным и требовательным лидером, который умеет работать целеустремленно и эффективно, как и его команда“.



Сегодня в Fotografiska состоялась встреча в поддержку Михаила Кылварта, на которой он выразил благодарность за поддержку и представил кандидатов в правление партии.



Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в Пайде. Там будет избран новый председатель партии, члены правления, члены ревизионной комиссии и председатель партийного суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.

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