В Таллинне расширена сеть „умных“ шкафчиков для фудшеринга

Предприятие FudLoop занимается развитием „умных“ шкафчиков для фудшеринга и, насколько известно, является первым в мире предприятием, которое предлагает услугу распределения пищи. В сотрудничестве с Таллинном расширена сеть таких шкафчиков в столице, созданы новые условия для сбора и перераспределения продуктов.

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, каждый может внести вклад в сокращение продуктовых отходов. „Ежедневно в жилых домах и магазинах выбрасывается еда, которую еще можно безопасно употреблять в пищу. Мы можем сократить нерациональное обращение с продуктами, если будем тщательнее планировать покупки, чтобы все купленные продукты были использованы в пищу. Шкафчики для фудшеринга, или перераспределения продуктов, это хороший способ „спасти“ еду. Разумное потребление экономит природные ресурсы и деньги потребителей“, - сказал Вимм.

Предприятие приступило к реализации первого пилотного проекта весной 2022 года, тогда шкафчик для фудшеринга был установлен рядом со зданием администрации Таллиннского центрального рынка по адресу ул. Кельдримяэ, 9. Шкафчик состоит из холодильника и полок для продуктов, которые могут храниться при уличной температуре, туда можно принести остатки еды, а пользователи системы могут по необходимости ежедневно брать там еду. В рамках проекта сотрудничества аналогичные шкафчики установили в Мустамяэ (ул. Э. Вильде теэ, 71) и в Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

На данный момент FudLoop „спасли“ более 41 тонны еды. В течение 14 месяцев шкафчики для фудшеринга использовали тысячи человек. „Стоимость продуктов питания в наше время растет, также идет подготовка к более экологичной организации экономики, поэтому каждый килограмм подходящих для употребления в пищу продуктов, который оказывается в мусорном ящике, является упреком нашему обществу, не говоря уже о финансовых растратах. Нам чрезвычайно необходимы новые решения, которые помогут сократить количество выбрасываемой пищи“, - сказал основатель и действующий директор FudLoop Тармо Селисте.