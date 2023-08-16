Танель Кийк: Кая Каллас так и не ответила на мои вопросы(7)
Председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк 20 июля направил премьер-министру Кае Каллас открытое письмо с вопросами, однако ответов от главы правительства до сих пор нет.
По словам Кийка, вместо того, чтобы выяснять отношения с канцелярией президента, тем самым нанося урон репутации страны, правительство должно предпринять конкретные шаги с целью смягчить последствия экономического кризиса для людей и предприятий. „К сожалению, премьер-министр до сих пор не ответила на вопросы, которые я задал ей в открытом письме 20 июля“, - сказал Кийк.
„Правительственной коалиции Партии реформ, „Эстонии 200“ и Социал-демократической партии недавно исполнилось 100 дней. К сожалению, ни жителям, ни государству эти дни не принесли ничего положительного. Урезав семейные пособия и повысив в срочном порядке ряд налогов, правительство лишь усугубило демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти. До сих пор действия правительства способствовали разрастанию кризиса, а не выходу из него“, - подчеркивал Кийк.
Вопросы Танеля Кийка премьер-министру Кае Каллас, которые были заданы в открытом письме 20 июля:
Какова программа действий правительства по восстановлению экономики? Спад экономики Эстонии продолжается более года. К этому можно добавить ущерб в связи с засухой – правительство и здесь безнадежно опоздало среагировать. План правительства заключается в выжидательной позиции: вместо того, чтобы принять пакет помощи для оживления экономики ждут, когда кризисы сами пройдут?
Какие шаги намерено предпринять правительство для смягчения негативных последствий демографического кризиса, урезания семейных пособий и принятия других недружественных по отношению к семьям решений? Решение о сокращении семейных пособий во время рекордно низкой рождаемости за столетие – глупость, достойная премии Дарвина. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть семьям чувство уверенности и доверие к государственной семейной политике.
Почему правительство хочет в разгар экономического кризиса и на фоне повышения ряда налогов ввести еще и автомобильный налог? Если цель заключается лишь в пополнении государственного бюджета, то следовало бы честно заявить об этом, не прикрываясь разговорами о сохранении окружающей среды. Это похоже на отмывание денег на государственном уровне. Для повышения доходов государственного бюджета было бы гораздо разумнее ввести налог на роскошь, а также ступенчатый подоходный налог, как в других странах Европы.
Какие меры поддержки намерено принять правительство с целью поддержать местные самоуправления в условиях роста цен и повышения налогов? В сложные времена людям предоставляют поддержку прежде всего самоуправления, поэтому для нормального функционирования муниципалитеты должны располагать необходимой финансовой базой.
На какой логике основываются непонятные планы сокращения правительства? До сих пор решения о сокращениях (за счет школьного спорта), о которых шла речь в прессе, производили впечатление, что действия правительства лишены всякой логики и системного подхода. Безусловно, существуют возможности для экономии расходов, однако проводить сокращения за счет детей и доходов людей нельзя. Нынешняя хаотичная деятельность правительства похожа не на государственную реформу, а на бессмысленные метания.
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