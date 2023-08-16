Новости Эстонии
16.08.2023, 16:03

Танель Кийк: Кая Каллас так и не ответила на мои вопросы

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк 20 июля направил премьер-министру Кае Каллас открытое письмо с вопросами, однако ответов от главы правительства до сих пор нет.

По словам Кийка, вместо того, чтобы выяснять отношения с канцелярией президента, тем самым нанося урон репутации страны, правительство должно предпринять конкретные шаги с целью смягчить последствия экономического кризиса для людей и предприятий. „К сожалению, премьер-министр до сих пор не ответила на вопросы, которые я задал ей в открытом письме 20 июля“, - сказал Кийк.

„Правительственной коалиции Партии реформ, „Эстонии 200“ и Социал-демократической партии недавно исполнилось 100 дней. К сожалению, ни жителям, ни государству эти дни не принесли ничего положительного. Урезав семейные пособия и повысив в срочном порядке ряд налогов, правительство лишь усугубило демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти. До сих пор действия правительства способствовали разрастанию кризиса, а не выходу из него“, - подчеркивал Кийк.

Вопросы Танеля Кийка премьер-министру Кае Каллас, которые были заданы в открытом письме 20 июля:

  1. Какова программа действий правительства по восстановлению экономики? Спад экономики Эстонии продолжается более года. К этому можно добавить ущерб в связи с засухой – правительство и здесь безнадежно опоздало среагировать. План правительства заключается в выжидательной позиции: вместо того, чтобы принять пакет помощи для оживления экономики ждут, когда кризисы сами пройдут?

  2. Какие шаги намерено предпринять правительство для смягчения негативных последствий демографического кризиса, урезания семейных пособий и принятия других недружественных по отношению к семьям решений? Решение о сокращении семейных пособий во время рекордно низкой рождаемости за столетие – глупость, достойная премии Дарвина. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть семьям чувство уверенности и доверие к государственной семейной политике.

  3. Почему правительство хочет в разгар экономического кризиса и на фоне повышения ряда налогов ввести еще и автомобильный налог? Если цель заключается лишь в пополнении государственного бюджета, то следовало бы честно заявить об этом, не прикрываясь разговорами о сохранении окружающей среды. Это похоже на отмывание денег на государственном уровне. Для повышения доходов государственного бюджета было бы гораздо разумнее ввести налог на роскошь, а также ступенчатый подоходный налог, как в других странах Европы.

  4. Какие меры поддержки намерено принять правительство с целью поддержать местные самоуправления в условиях роста цен и повышения налогов? В сложные времена людям предоставляют поддержку прежде всего самоуправления, поэтому для нормального функционирования муниципалитеты должны располагать необходимой финансовой базой.

  5. На какой логике основываются непонятные планы сокращения правительства? До сих пор решения о сокращениях (за счет школьного спорта), о которых шла речь в прессе, производили впечатление, что действия правительства лишены всякой логики и системного подхода. Безусловно, существуют возможности для экономии расходов, однако проводить сокращения за счет детей и доходов людей нельзя. Нынешняя хаотичная деятельность правительства похожа не на государственную реформу, а на бессмысленные метания.

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