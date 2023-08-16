Новости Эстонии
16.08.2023, 15:17

Новым художественным руководителем Русского театра стал Дмитрий Петренко

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ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В среду, 16 августа, Русский театр Эстонии объявил, что новым художественным руководителем станет Дмитрий Петренко, который сейчас работает главным режиссером Лиепайского театра в Латвии.

„Да, конечно, я могу подтвердить, что худруком выбран Дмитрий Петренко“, - сообщила директор Русского театра Светлана Янчек корреспонденту Rus.ERR.

Дмитрия Петренко выбрали в финальном туре конкурса из пяти кандидатов. Всего на конкурс было прислано 15 заявок.

В комиссию по выбору худрука входили Светлана Янчек, актриса Алина Кармазина, музыкальный руководитель Александр Жеделёв, руководитель отдела искусств Министерства культуры Катри Вяли и член совета Русского театра и советник Министерства культуры Лаур Кауниссааре.

Петренко вступит в должность 14 сентября. Сейчас 42-летний Петренко работает главным режиссером Лиепайского театра.

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