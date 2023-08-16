Новым художественным руководителем Русского театра стал Дмитрий Петренко

„Да, конечно, я могу подтвердить, что худруком выбран Дмитрий Петренко“, - сообщила директор Русского театра Светлана Янчек корреспонденту Rus.ERR.

Дмитрия Петренко выбрали в финальном туре конкурса из пяти кандидатов. Всего на конкурс было прислано 15 заявок.

В комиссию по выбору худрука входили Светлана Янчек, актриса Алина Кармазина, музыкальный руководитель Александр Жеделёв, руководитель отдела искусств Министерства культуры Катри Вяли и член совета Русского театра и советник Министерства культуры Лаур Кауниссааре.

Петренко вступит в должность 14 сентября. Сейчас 42-летний Петренко работает главным режиссером Лиепайского театра.