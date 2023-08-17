Замминистра Павличенко: заминированная территория в Украине сравнима с площадью всех стран Балтии

„По последним данным, около 30% территории Украины остается заминированной, включая водные акватории.

По масштабам заминированную зону можно сравнить с общей площадью всех стран Балтии. Таким образом, разминирование этих территорий стало одним из основных приоритетов“, - говорит Павличенко.

Она отмечает, что специалисты Спасательного департамента Эстонии активно поддерживают Украину оборудованием для разминирования, автомобилями и медицинскими средствами.

„Эстония оперативно оказала помощь в виде гуманитарных грузов и техники после взрыва Каховской ГЭС, когда требовалась немедленная реакция“, - напоминает замминистра.

По ее словам, в условиях активных боевых действий и постоянных обстрелов со стороны России даже территории, ранее освобожденные от мин, приходится заново разминировать после обстрелов.

Павличенко отмечает, что в настоящее время дать точные расчеты относительного того, сколько понадобится времени на разминирование, сложно.

„Однако по некоторым оценкам, это может потребовать около 10 лет, - говорит она. - Также необходимо учесть глубину разминирования, особенно в акваториях. Здесь требуется специальная техника, которая может действовать как на поверхности, так и на глубине. Впрочем, такая же ситуация с глубиной разминирования и на суше“.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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