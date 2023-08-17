Замминистра Павличенко: заминированная территория в Украине сравнима с площадью всех стран Балтии
Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в интервью RusDelfi рассказала, что согласно последним данным, около 30% территории Украины остается заминированной. По площади это сравнимо с общей площадью всех стран Балтии.
„По последним данным, около 30% территории Украины остается заминированной, включая водные акватории.
По масштабам заминированную зону можно сравнить с общей площадью всех стран Балтии. Таким образом, разминирование этих территорий стало одним из основных приоритетов“, - говорит Павличенко.
Она отмечает, что специалисты Спасательного департамента Эстонии активно поддерживают Украину оборудованием для разминирования, автомобилями и медицинскими средствами.
„Эстония оперативно оказала помощь в виде гуманитарных грузов и техники после взрыва Каховской ГЭС, когда требовалась немедленная реакция“, - напоминает замминистра.
По ее словам, в условиях активных боевых действий и постоянных обстрелов со стороны России даже территории, ранее освобожденные от мин, приходится заново разминировать после обстрелов.
Павличенко отмечает, что в настоящее время дать точные расчеты относительного того, сколько понадобится времени на разминирование, сложно.
„Однако по некоторым оценкам, это может потребовать около 10 лет, - говорит она. - Также необходимо учесть глубину разминирования, особенно в акваториях. Здесь требуется специальная техника, которая может действовать как на поверхности, так и на глубине. Впрочем, такая же ситуация с глубиной разминирования и на суше“.
Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.
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