За рубежом
15.08.2023, 19:33

ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | „Ужасает возраст потерпевших“. Замминистра внутренних дел Украины рассказала о сексуальных преступлениях россиян

 
Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
ФОТО: Министерство внутренних дел Украины | Pressifoto

Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в интервью корреспонденту RusDelfi Роману Старапопову рассказала о масштабе военных преступлений, которые Россия совершает в Украине.

Эстония довольно много помогает украинским спасателям, в том числе в деле разминирования. Как вы оцениваете этот вклад?

Особого внимания заслуживает сотрудничество с Государственной службой чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которая, в частности, занимается разминированием. По последним данным, около 30% территории Украины остается заминированной, включая водные акватории.

По масштабам заминированную зону можно сравнить с общей площадью всех стран Балтии. Таким образом, разминирование этих территорий стало одним из основных приоритетов.

RusDelfi
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