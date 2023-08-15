ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | „Ужасает возраст потерпевших“. Замминистра внутренних дел Украины рассказала о сексуальных преступлениях россиян

Эстония довольно много помогает украинским спасателям, в том числе в деле разминирования. Как вы оцениваете этот вклад?

Особого внимания заслуживает сотрудничество с Государственной службой чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которая, в частности, занимается разминированием. По последним данным, около 30% территории Украины остается заминированной, включая водные акватории.

По масштабам заминированную зону можно сравнить с общей площадью всех стран Балтии. Таким образом, разминирование этих территорий стало одним из основных приоритетов.