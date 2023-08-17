Большинство работников не готово рекомендовать своего работодателя(4)
Результаты исследования рынка труда, организованного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что в этом году порекомендовать знакомым работу у своего работодателя могут менее трети респондентов. Каждый десятый работник критиковал своего работодателя.
В исследовании, в котором участвовало более 10 500 работающих в Эстонии людей, респондентов попросили оценить, насколько вероятно, что они порекомендуют своего работодателя, а также указать, рекомендовали ли они на самом деле работу у своего работодателя за последний год или же наоборот – критиковали своего работодателя.
За последний год 29 % работников рекомендовали работу у своего работодателя, более половины (54 %) этого не делало, а каждый десятый респондент признался, что нелестно отзывался о своем работодателе.
Больше всего на вероятность рекомендации влияет качество руководства
„Анализ связей между ответами на вопросы показал, что вероятность рекомендации работодателя довольно сильно зависит от удовлетворенности руководством“, – пояснила результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что работники, довольные руководством организации и подразделения, с большей вероятностью порекомендуют своего работодателя.
На вероятность рекомендации также влияют продуктивное сотрудничество в организации, сообразность культуры труда, удовлетворенность организацией рабочих процессов и учитывание мнения сотрудников.
Среди негативных факторов первое место занимает несправедливое обращение. „Работники, которые почувствовали, что с ними обращаются несправедливо, скорее всего, не станут рекомендовать своего работодателя“, – отметила Кадри Сеэдер.
На нежелание рекомендовать работодателя в большой степени влияли также скучное однообразие работы, неудовлетворенность возможностями карьерного роста и ощущение пребывания в одиночестве со своими рабочими проблемами.
Больше всего своим работодателем довольны работники банковского сектора
Целых 43% работников банковского сектора являются фанатами своего работодателя, то есть дали наивысшую оценку вероятности рекомендации. Больше среднего готовы порекомендовать своего работодателя работники в сферах ИТ (36%), администрирования и вспомогательной деятельности (34 %), строительства (32%) и недвижимости (31%).
Работники, рекомендующие работодателя, более лояльны
Люди, которые рекомендуют работу у своего работодателя, обычно более лояльны и активно не следят за рынком труда.
Руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер отметила, что по результатам исследования почти половина тех работников, которые с большой вероятностью порекомендуют работу у своего работодателя, даже не думают о смене места работы. „При этом среди тех, кто не рекомендует работу у своего работодателя, более трети (36%) очень часто задумываются о смене места работы“, – добавила Грете Адлер.
Исключение составляют молодые люди, которые хоть и рекомендуют своего работодателя с большей вероятностью, все же открыты для предложений сменить место работы.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы cvkeskus.ee два раза в год организуют всеэстонское исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников. В опросе в первом полугодии 2023 года приняли участие 10 532 работника.
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