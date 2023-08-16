Фирма, подозреваемая в нарушении санкций, приостанавливает свою деятельность

По данным эстонской прокуратуры, в сентябре прошлого года нефтетранзитная компания импортировала из России около 12 500 тонн мазута, который находится под санкциями.

На вопрос о том, являются ли Россия и Беларусь ключевыми партнерами компании, ее руководитель Алексей Мюрисеп высказался неопределенно, но сказал, что ресурсы действительно поступают из восточного региона.

В сентябре прошлого года Мюрисеп заявил Ärileht, что выйдет из этого бизнеса только в том случае, если Европейский cоюз введет запрещающие санкции. Именно тогда Министерство иностранных дел опубликовало список из 28 компаний, подавших заявки на получение исключения для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Представители ряда компаний затем заявили, что названия фирм были внесены в список по ошибке, поскольку они не имеют никаких дел с Россией. Несмотря на то, что в то время руководитель компании был очень немногословен, он признал факт этого запроса.

По данным e-krediidiinfo, компания не представила годовой отчет ни за этот, ни за прошлый год. В 2019 году объем продаж компании составил более 600 млн евро, но уже через год он снизился до 300 млн евро. Однако падение уровня прибыли оказалось более значительным. В 2019 году компания осталась в минусе, получив прибыль в размере 4,5 млн евро. В 2020 году она получила убыток в размере 11 миллионов.

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