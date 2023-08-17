Исследование: жители стран Балтии не планируют отказываться от наличных
Опрос, проведенный этой весной в Литве, Латвии и Эстонии, показал, хотя популярность оплаты картами и другими способами растет, 22 % литовцев, 18% латвийцев и 13% эстонцев планируют и впредь отдавать предпочтение наличным деньгам, пишет Delfi.lt.
Исследование платежных привычек жителей стран Балтии было заказано ЗАО „CHS Investment Group“, которое управляет охранными и инкассаторскими компаниями „Eurocash1“ в Литве, Латвии и Эстонии. Репрезентативный опрос провело агентство по сбору данных „Norstat“, которое онлайн опросило более 3 тыс. взрослых жителей стран Балтии. Анализируя пользователей, чаще всего использующих наличные деньги, по полу, возрасту, месту жительства, выяснилось, что во всех странах наличные деньги больше предпочитают мужчины, чем женщины. В Литве наличные предпочитают 25% мужчин и 19% женщин, в Латвии доля таких жителей составляет 19% и 17%, в Эстонии – 18% и 8% соответственно.
Среди других популярных способов оплаты были перечислены следующие: кредитные карты (принимают 87% компаний), бесконтактные платежные карты (82%), дебетовые карты (80%), банковские переводы (75%). Пока менее половины компаний принимают платежи другими способами: подарочными картами (48%), прямым дебетом (45%), банковскими чеками (33%), мобильными платежами (30%), Paypal (29%) и другими способами. (например, криптовалютой) – 3%. Среди стран, где проводилось исследование ЕЦБ, Словакия заняла первое место по доле компаний, отдающих предпочтение наличной оплате (45%), за ней следуют Германия (36%) и Кипр (33%). Латвия заняла 5-е место (27%), Литва – 13-е (14%), Эстония – 17-е (9%).
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