Исследование: жители стран Балтии не планируют отказываться от наличных

Исследование платежных привычек жителей стран Балтии было заказано ЗАО „CHS Investment Group“, которое управляет охранными и инкассаторскими компаниями „Eurocash1“ в Литве, Латвии и Эстонии. Репрезентативный опрос провело агентство по сбору данных „Norstat“, которое онлайн опросило более 3 тыс. взрослых жителей стран Балтии. Анализируя пользователей, чаще всего использующих наличные деньги, по полу, возрасту, месту жительства, выяснилось, что во всех странах наличные деньги больше предпочитают мужчины, чем женщины. В Литве наличные предпочитают 25% мужчин и 19% женщин, в Латвии доля таких жителей составляет 19% и 17%, в Эстонии – 18% и 8% соответственно.