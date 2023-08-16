На южной границе Эстонии задержали пятерых нелегалов из Кубы

Кубинцы были доставлены на контрольно-пропускной пункт Пиуза, где они обратились с просьбой о предоставлении им международной защиты. Врачи скорой помощи проверили состояние здоровья иностранцев, находившихся на кордоне, в стационарном лечении никто из них не нуждался.