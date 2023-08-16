ЧП и криминал
16.08.2023, 14:35

На южной границе Эстонии задержали пятерых нелегалов из Кубы

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КПП Пиуза
КПП Пиуза
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Как сообщает Лыунаская префектура, в ночь на 16 августа в волости Сетомаа Выруского уезда пограничники обнаружили группу иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу.

Прибывший на место происшествия пограничный патруль задержал пятерых граждан Республики Куба.

Кубинцы были доставлены на контрольно-пропускной пункт Пиуза, где они обратились с просьбой о предоставлении им международной защиты. Врачи скорой помощи проверили состояние здоровья иностранцев, находившихся на кордоне, в стационарном лечении никто из них не нуждался.

Точные обстоятельства незаконного пересечения границы будут выяснены в ходе разбирательства.

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