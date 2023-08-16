16.08.2023, 14:35
На южной границе Эстонии задержали пятерых нелегалов из Кубы(8)
ФОТО: | Õhtuleht
Как сообщает Лыунаская префектура, в ночь на 16 августа в волости Сетомаа Выруского уезда пограничники обнаружили группу иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу.
Прибывший на место происшествия пограничный патруль задержал пятерых граждан Республики Куба.
Кубинцы были доставлены на контрольно-пропускной пункт Пиуза, где они обратились с просьбой о предоставлении им международной защиты. Врачи скорой помощи проверили состояние здоровья иностранцев, находившихся на кордоне, в стационарном лечении никто из них не нуждался.
Точные обстоятельства незаконного пересечения границы будут выяснены в ходе разбирательства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.