Петиция против автомобильного налога в Эстонии преодолела порог в 50 000 подписей

Петиция, созданная главой Союза автовладельцев Эстонии Симмо Сааром, к 13:13 собрала 51 531 подпись.

Эксперт портала Rahvaalgatus Карл-Хендрик Палло рассказал в интервью ERR, что именно эта петиция собрала наибольшее количество подписей.

Для того чтобы петиция была передана в Рийгикогу, необходимо превысить порог в 10 000 подписей. Сбор подписей завершится 31 августа в 23:59

Министерство финансов предложило в июле два варианта расчета налога на автомобили. В сентябре станет ясно, будет ли выбран один из этих или какой-то третий вариант.

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