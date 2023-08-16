16.08.2023, 13:13
Петиция против автомобильного налога в Эстонии преодолела порог в 50 000 подписей(71)
Петиция, созданная главой Союза автовладельцев Эстонии Симмо Сааром, к 13:13 собрала 51 531 подпись.
Эксперт портала Rahvaalgatus Карл-Хендрик Палло рассказал в интервью ERR, что именно эта петиция собрала наибольшее количество подписей.
Для того чтобы петиция была передана в Рийгикогу, необходимо превысить порог в 10 000 подписей. Сбор подписей завершится 31 августа в 23:59
Министерство финансов предложило в июле два варианта расчета налога на автомобили. В сентябре станет ясно, будет ли выбран один из этих или какой-то третий вариант.
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