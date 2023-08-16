В День восстановления независимости Эстонии можно будет посетить башню Длинный Герман

Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.

День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Лаури Хуссар. В церемонии также примет участие премьер-министр Кая Каллас.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа начнется традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С приветственным словом к присутствующим обратятся спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступит член клуба Андрус Ристкок.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии.

32 года назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами „за“ принял Постановление „О независимости Эстонской Республики“.

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