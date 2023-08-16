ФОТО | Сегодня на слушаниях по делу Майлис Репс выступит директор детского сада, в который ходят ее дети(3)
На процессе по делу Майлис Репс (Центристская партия), обвиняемой в растрате и мошенничестве, сегодня будут заслушаны показания Герди Кангур, директора детского сада, в который ходят дети Репс.
Состоявшееся в понедельник слушание было объявлено закрытым в целях защиты несовершеннолетних.
Рассмотрение дела Репс возобновилось в понедельник после перерыва в несколько месяцев. В марте процесс был отложен из-за того, что Репс недавно родила близнецов. В общей сложности не состоялось 12 слушаний.
Майлис Репс, депутат Рийгикогу от Центристской партии, обвиняется в растрате и мошенничестве, которые, по мнению обвинения, она совершила, занимая пост министра образования.
Среди обвинений: присвоение кофейного аппарата министерства, использование чиновников в качестве нянь и проведение дней рождения за счет министерства. Кроме того, она обвиняется в том, что списывала на счет министерства различные командировочные расходы, которые, по мнению прокуратуры, таковыми не являлись.
В начале февраля в Ида-Таллиннской центральной больнице у Майлис Репс родились близнецы. Мартовское заседание было первым после рождения детей.
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