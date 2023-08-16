Психическое здоровье мужчин в Эстонии ухудшается(5)
Психическое здоровье мужчин в Эстонии ухудшается: каждый четвертый опрошенный Институтом развития здоровья признал, что испытывает большие стресс и тревожность, чем обычно, у каждого третьего - депрессия. Ученые связывают это с болезненным ударом пандемии и началом военных действий в Украине, пишет ERR.
Несмотря на то, что продолжительность жизни мужчин растет, по этому показателю они отстают от женщин более, чем на восемь лет. „Психическое здоровье мужчин ухудшилось, у каждого второго переутомляемость, у четверти - симптомы стресса и у трети - проявления депрессии. Показатели ухудшаются, и сложно сказать, насколько влияет эхо пандемии, но влияние войны в Украине очевидно“, - подчеркнула глава отдела исследований Института развития здоровья Сигрид Воробьев.
Как отмечают в Институте развития здоровья, показатели физического здоровья мужчин по-прежнему удовлетворительны в Харьюмаа. Самые неважные по стране - в Ида-Вирумаа и Вырумаа.
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