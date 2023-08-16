Психическое здоровье мужчин в Эстонии ухудшается

Несмотря на то, что продолжительность жизни мужчин растет, по этому показателю они отстают от женщин более, чем на восемь лет. „Психическое здоровье мужчин ухудшилось, у каждого второго переутомляемость, у четверти - симптомы стресса и у трети - проявления депрессии. Показатели ухудшаются, и сложно сказать, насколько влияет эхо пандемии, но влияние войны в Украине очевидно“, - подчеркнула глава отдела исследований Института развития здоровья Сигрид Воробьев.