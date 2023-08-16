16.08.2023, 15:20
Определена предполагаемая причина масштабного пожара на Суур-Сыямяэ(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
С большой вероятностью можно предположить, что случившийся в Таллинне на Суур-Сыямяэ пожар, причинивший миллионные убытки и неизмеримый ущерб окружающей среде, случился из-за того, что в цехе по обращению с опасными химикатами в дробилке оказались вещества, при соединении которых образовалась самовозгорающаяся смесь.
„По словам собственника участка недвижимости по Суур-Сыямяэ, 39, огонь уничтожил камеры видеонаблюдения и записи с них. Территория после пожара представляла собой огромный бассейн с химическими веществами. При выяснении причин пожара приходилось в основном опираться на показания работников“, - сказал изданию Delfi Forte заведующий бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Айвар Кукк.