Новости Эстонии
16.08.2023, 15:20

Определена предполагаемая причина масштабного пожара на Суур-Сыямяэ

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Место пожара на Суур-Сыямяэ.
Место пожара на Суур-Сыямяэ.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

С большой вероятностью можно предположить, что случившийся в Таллинне на Суур-Сыямяэ пожар, причинивший миллионные убытки и неизмеримый ущерб окружающей среде, случился из-за того, что в цехе по обращению с опасными химикатами в дробилке оказались вещества, при соединении которых образовалась самовозгорающаяся смесь.

„По словам собственника участка недвижимости по Суур-Сыямяэ, 39, огонь уничтожил камеры видеонаблюдения и записи с них. Территория после пожара представляла собой огромный бассейн с химическими веществами. При выяснении причин пожара приходилось в основном опираться на показания работников“, - сказал изданию Delfi Forte заведующий бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Айвар Кукк.

Из показаний работников следует, что пожар на сортировочной станции фирмы по переработке отходов Epler & Lorenz начался из дробилки для опасных отходов или из резервуара, находящегося непосредственно под дробилкой.

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