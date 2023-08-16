Определена предполагаемая причина масштабного пожара на Суур-Сыямяэ

С большой вероятностью можно предположить, что случившийся в Таллинне на Суур-Сыямяэ пожар, причинивший миллионные убытки и неизмеримый ущерб окружающей среде, случился из-за того, что в цехе по обращению с опасными химикатами в дробилке оказались вещества, при соединении которых образовалась самовозгорающаяся смесь.