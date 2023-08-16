Министр внутренних дел инициировал внеочередную проверку по факту выдачи персональных данных из регистра народонаселения

„Поскольку Министерству внутренних дел, скорее всего, был представлен фиктивный договор запроса о предоставлении данных из регистра народонаселения, я считаю важным, чтобы в ходе внутреннего аудита была проведена оценка действующей нормативно-правовой базы. Мы должны оценить, насколько действующее законодательство сегодня обеспечивает защиту персональных данных. Я считаю, что для того, чтобы этот случай не остался неудачным единичным примером, все заинтересованные органы должны проанализировать произошедшее и сделать выводы. Точно так же и Министерству внутренних дел необходимо критически и требовательно пересмотреть сегодняшние рабочие процессы и внутреннюю организацию работы, поскольку абсолютная безопасность сбора, обработки и выдачи данных является приоритетом для всех операций, связанных с регистром“, - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.