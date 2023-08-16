Министр внутренних дел инициировал внеочередную проверку по факту выдачи персональных данных из регистра народонаселения(2)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сегодня инициировал внеочередную проверку функционирования рабочих процессов, связанных с выдачей персональных данных из регистра населения, и корректности законодательства, регулирующего регистр народонаселения. Министерство внутренних дел также приостановило обработку данных из Регистра населения фондом Pere Sihtkapital.
„Поскольку Министерству внутренних дел, скорее всего, был представлен фиктивный договор запроса о предоставлении данных из регистра народонаселения, я считаю важным, чтобы в ходе внутреннего аудита была проведена оценка действующей нормативно-правовой базы. Мы должны оценить, насколько действующее законодательство сегодня обеспечивает защиту персональных данных. Я считаю, что для того, чтобы этот случай не остался неудачным единичным примером, все заинтересованные органы должны проанализировать произошедшее и сделать выводы. Точно так же и Министерству внутренних дел необходимо критически и требовательно пересмотреть сегодняшние рабочие процессы и внутреннюю организацию работы, поскольку абсолютная безопасность сбора, обработки и выдачи данных является приоритетом для всех операций, связанных с регистром“, - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
В связи с возможным нарушением порядка обработки данных регистра народонаселения Министерство внутренних дел инициировало процедуру национального контроля, в ходе которой министерство приостановило обработку данных, полученных из регистра народонаселения фондом Pere Sihtkapital 22 июня 2023 года, до окончания процедуры контроля. Фонд обязан предоставить Министерству подтверждение об уничтожении данных.
Внеочередная проверка будет проводиться отделом внутреннего аудита Министерства внутренних дел и должна быть завершена к 31.10.2023.
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