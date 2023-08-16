ПРЯМО СЕЙЧАС | Спецкомиссия Рийгикогу обсуждает исследования и финансирование Pere Sihtkapital

Марис Лаури: Возможно, в ходе нашей последующей дискуссии вам снова придется задавать вопросы. Когда речь идет о госбюджете на 2019 год, где 1,1 млн евро записаны на капитал особого назначения, которого на тот момент не существовало. Это сумма, которая абсолютно не связана с Министерством юстиции. Может быть, Вы объясните, а я спрошу дальше. Почему Вы решили заложить в бюджет строку для выделения денег учреждению, которого не существует?

В начале заседания специальной комиссии Марис Лаури попросила Урмаса Рейнсалу отказаться от руководства комиссией. „Я бы все же предложила свою кандидатуру на место председателя комиссии, - заявила Лаури, - Вы имеете отношение к Фонду, и его ведение может вызвать вопросы о беспристрастности и объективности. В интересах общества, чтобы все было справедливо и сбалансировано. Я предлагаю председательствовать на заседании“.

По мнению Лаури, не исключено, что были нарушены законы. „Налоговые деньги из бюджета должны использоваться в соответствии с законом и целевым образом. Мы должны знать, что пошло не так и что необходимо изменить“, - пояснила Марис Лаури.

По мнению Мариса Лаури, вице-председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом, необходимо прояснить, из каких соображений Рийна Солман, занимавшая в то время пост министра государственного управления, выделила средства для Pere Sihtkapital. „С одной стороны, семейная политика находится в ведении Министерства социальных дел. С другой стороны, стало ясно, что к деятельности фонда есть ряд серьезных вопросов“, - сказал он.

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, вопрос является актуальным, и важно иметь представление о том, что произошло на парламентском уровне.

С ответом нашелся председатель правления Хиллар Петерсен. По его словам, конечно, очень плохо опаздывать с годовым отчетом, однако обусловлено это было практическими причинами. „Наш аудитор не смог выполнить свои обязанности, и поскольку это стало ясно относительно незадолго до окончания срока сдачи годового отчета, к сожалению, мы не смогли исправить ситуацию“. Петерсен заявляет, что найти нового аудитора в столь короткие сроки они просто не смогли. „Мы работаем над исправлением этой ситуации. Нельзя сдавать отчет без решения по результатам аудиторской проверки. Мы представили подробный отчет об использовании денег в Министерство социальных дел к началу января, и эта информация, по сути, подробно изложена государству“.

Рейнсалу также добавил, что финансовый отчет был четко зафиксирован в пояснительной записке к государственному бюджету. Лаури согласилась, но отметила, что пояснений там не было. Она также подняла вопрос о самой деятельности капитала особого назначения, который не контролируется должным образом. „Когда речь идет об использовании государственных средств, существуют очень конкретные правила, и закон должен соблюдаться. До сих пор вы не представили годовой отчет. Закон был нарушен. Через полтора месяца регистр будет иметь право исключить вас из него. Почему вы не подали отчет? Может быть, есть что скрывать?“

Что можно сказать в более широком тематическом кругу? В названии „Семейный капитал особого назначения“ нет ничего нового. Впервые о нем заговорил когда-то Леннарт Мери. 10 лет спустя это идея была подхвачена Isamaa.

Первой инициативой стал государственный правовой фонд, который после выделения денег получил юридический статус. Второй идеей стало создание Семейного капитала особого назначения (Pere Sihtkapital). Это было, конечно, предложение партии Isamaa.

Рейнсалу: Спасибо. 2018 год был фактически 100-летним юбилеем ЭР. Тогда было много хороших разовых мероприятий. На самом деле я считал целесообразным чтобы ЭР100 стал инициативой для устойчивости эстонского государства и народа в двух вещах.

Поддержала коллегу и председатель совета Катрин Кийск „Я участвовал при отборе всех сотрудников. Ежегодны отчеты сдавалась в срок, в соответствии с законом, все три года до настоящего времени. Аудитор не сказал, что он не хочет делать отчет. Он сообщил нам об объективных препятствиях. Мы решили, что начинать работу с новым аудитором в данной ситуации нецелесообразно и неразумно - это займет слишком много времени. Сам отчет готов, но да, нет аудиторской оценки, которая необходима для реестра“.

Лаури однако обратила внимание, что сроки пропускали и раньше.

Тоомас Уйбо вернул разговор к созданию Семейного капитала особого назначения, на который при Рейнсалу был выделен один миллион евро. „Была ли при этом определенная договоренность с партнерами по коалиции о том, что такое выделение будет сделано? Что тогда было обещано другим сторонам? Здесь мы хотели бы получить разъяснения. Как вы знаете, один министр не может просто так выписать 1 млн. евро.“

Рейнсалу: Скажем так: конечно, на уровне правительства была договоренность о дополнительном выделении денежных средств. Все правительство было настроено однозначно.

Мы тщательно проанализировали различные варианты реализации капитала особого назначения. Направить - в университет или в другое учреждение? Если посмотреть на устав Семейного капитала особого назначения, то у него есть две легитимные задачи. В плане развития Эстонии до 2035 года эти два показателя - уровень рождаемости и доля эстонского языка в населении. Проект государственного бюджета - это политическое соглашение в части дополнительных расходов.