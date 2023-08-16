ПРЯМО СЕЙЧАС | Спецкомиссия Рийгикогу обсуждает исследования и финансирование Pere Sihtkapital(4)
Сегодня с 8:30 специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом на открытом заседании обсуждает исследования и финансирование Pere Sihtkapital.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, вопрос является актуальным, и важно иметь представление о том, что произошло на парламентском уровне.
По мнению Мариса Лаури, вице-председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом, необходимо прояснить, из каких соображений Рийна Солман, занимавшая в то время пост министра государственного управления, выделила средства для Pere Sihtkapital. „С одной стороны, семейная политика находится в ведении Министерства социальных дел. С другой стороны, стало ясно, что к деятельности фонда есть ряд серьезных вопросов“, - сказал он.
По мнению Лаури, не исключено, что были нарушены законы. „Налоговые деньги из бюджета должны использоваться в соответствии с законом и целевым образом. Мы должны знать, что пошло не так и что необходимо изменить“, - пояснила Марис Лаури.
На заседание специальной комиссии приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, депутат Рийгикогу Рийна Солман, председатель совета Pere Sihtkapital Катрин Кийск и председатель правления Хиллар Петерсен, экономист Рауль Эаметс, являющийся членом правления фонда, и профессор Таллиннского университета по вопросам народонаселения Аллан Пуур.
В начале заседания специальной комиссии Марис Лаури попросила Урмаса Рейнсалу отказаться от руководства комиссией. „Я бы все же предложила свою кандидатуру на место председателя комиссии, - заявила Лаури, - Вы имеете отношение к Фонду, и его ведение может вызвать вопросы о беспристрастности и объективности. В интересах общества, чтобы все было справедливо и сбалансировано. Я предлагаю председательствовать на заседании“.
В зале возникли разногласия, однако первым допрашивается Рейнсалу, председательствующий в это время - Марис Лаури.
Марис Лаури: Возможно, в ходе нашей последующей дискуссии вам снова придется задавать вопросы.
Когда речь идет о госбюджете на 2019 год, где 1,1 млн евро записаны на капитал особого назначения, которого на тот момент не существовало. Это сумма, которая абсолютно не связана с Министерством юстиции. Может быть, Вы объясните, а я спрошу дальше. Почему Вы решили заложить в бюджет строку для выделения денег учреждению, которого не существует?
Рейнсалу: Спасибо. 2018 год был фактически 100-летним юбилеем ЭР. Тогда было много хороших разовых мероприятий. На самом деле я считал целесообразным чтобы ЭР100 стал инициативой для устойчивости эстонского государства и народа в двух вещах.
Первой инициативой стал государственный правовой фонд, который после выделения денег получил юридический статус. Второй идеей стало создание Семейного капитала особого назначения (Pere Sihtkapital). Это было, конечно, предложение партии Isamaa.
Что можно сказать в более широком тематическом кругу? В названии „Семейный капитал особого назначения“ нет ничего нового. Впервые о нем заговорил когда-то Леннарт Мери. 10 лет спустя это идея была подхвачена Isamaa.
Рейнсалу также добавил, что финансовый отчет был четко зафиксирован в пояснительной записке к государственному бюджету. Лаури согласилась, но отметила, что пояснений там не было. Она также подняла вопрос о самой деятельности капитала особого назначения, который не контролируется должным образом. „Когда речь идет об использовании государственных средств, существуют очень конкретные правила, и закон должен соблюдаться. До сих пор вы не представили годовой отчет. Закон был нарушен. Через полтора месяца регистр будет иметь право исключить вас из него. Почему вы не подали отчет? Может быть, есть что скрывать?“
С ответом нашелся председатель правления Хиллар Петерсен. По его словам, конечно, очень плохо опаздывать с годовым отчетом, однако обусловлено это было практическими причинами. „Наш аудитор не смог выполнить свои обязанности, и поскольку это стало ясно относительно незадолго до окончания срока сдачи годового отчета, к сожалению, мы не смогли исправить ситуацию“. Петерсен заявляет, что найти нового аудитора в столь короткие сроки они просто не смогли. „Мы работаем над исправлением этой ситуации. Нельзя сдавать отчет без решения по результатам аудиторской проверки. Мы представили подробный отчет об использовании денег в Министерство социальных дел к началу января, и эта информация, по сути, подробно изложена государству“.
Поддержала коллегу и председатель совета Катрин Кийск „Я участвовал при отборе всех сотрудников. Ежегодны отчеты сдавалась в срок, в соответствии с законом, все три года до настоящего времени. Аудитор не сказал, что он не хочет делать отчет. Он сообщил нам об объективных препятствиях. Мы решили, что начинать работу с новым аудитором в данной ситуации нецелесообразно и неразумно - это займет слишком много времени. Сам отчет готов, но да, нет аудиторской оценки, которая необходима для реестра“.
Лаури однако обратила внимание, что сроки пропускали и раньше.
Тоомас Уйбо вернул разговор к созданию Семейного капитала особого назначения, на который при Рейнсалу был выделен один миллион евро. „Была ли при этом определенная договоренность с партнерами по коалиции о том, что такое выделение будет сделано? Что тогда было обещано другим сторонам? Здесь мы хотели бы получить разъяснения. Как вы знаете, один министр не может просто так выписать 1 млн. евро.“
Рейнсалу: Скажем так: конечно, на уровне правительства была договоренность о дополнительном выделении денежных средств. Все правительство было настроено однозначно.
Мы тщательно проанализировали различные варианты реализации капитала особого назначения. Направить - в университет или в другое учреждение? Если посмотреть на устав Семейного капитала особого назначения, то у него есть две легитимные задачи. В плане развития Эстонии до 2035 года эти два показателя - уровень рождаемости и доля эстонского языка в населении. Проект государственного бюджета - это политическое соглашение в части дополнительных расходов.
Вопрос Рейнсалу от Лаури: Я понимаю, что Вы не доверяете Министерству социальных дел как движущей силе семейной политики и считаете, что оно само не справляется и делает недостаточно, поэтому и потребовалось создать фонд с капиталом в миллион евро - это очень большая сумма. Вы действительно не доверяете Министерству социальных дел как разработчику семейной политики, считаете их плохими, утверждаете, что никаких исследований не проводится? Вы упрекаете министра по социальным вопросам в том, что он не заказывает достаточного количества исследований?
Рейнсалу: Вопрос: недостаточно ли делается? Ответ: да. Есть ли в Эстонии пробел, который необходимо заполнить? Да. Задача капитала особого назначения - посмотреть, как будет жить нация. В этом контексте миллион не кажется маленькой суммой.
Лаури: Пожалуйста, представьте годовой отчет комиссии. Придерживайтесь правил. В нашем процессе подготовки государственного бюджета и в политическом аспекте есть места, которые можно улучшить, чтобы избежать сложных дискуссий. Население и исследования важны, знания необходимы, но использование и распределение денег также важно - это деньги налогоплательщиков.
Следует ли созвать представителей Министерства финансов для обсуждения формы соглашений о предоставлении грантов - насколько подробно они должны быть прописаны? Насколько подробно должна быть прописана пояснительная записка к бюджету?
Семейная политика важна для партии Isamaa, но и у Партии реформ этот вопрос стоит остро. Методы и подходы разные, но в этом и заключается политическая разница.
Предложение, чтобы комиссия занялась этими вопросами: как распределяются субсидии и чтобы в бюджете не было сомнительных статей.
Хотелось бы надеяться, что все подобные структуры, получающие деньги от государства, будут соблюдать правила. Необходимо направить соответствующее напоминание.
Отвратительно, когда важные дела сопровождаются безобразными процессами прошлого, которые сейчас приходится разбирать.
Рейнсалу: В случае выделения средств из государственного бюджета должно быть четкое понимание того, почему они выделены и на какие цели. Прискорбно, что были допущены нарушения процедуры. Я очень надеюсь, что фонд сможет заслужить доверие при дальнейшей организации своей работы, и в обществе не будут формироваться стигматизирующие, противоположные или обесценивающие взгляды на проблемы. Это было бы очень опасной тенденцией. Важно подчеркнуть, что здесь не было никакого влияния партии.
Для Партии Isamaa семейная политика важнее, чем для Партии реформ.
Объявляю заседание закрытым.
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