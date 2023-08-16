Партийные рейтинги: поддержка Партии реформ снижается(9)
За последние три недели поддержка Партии реформ снизилась на 2,5%.
Институт изучения общестевенного мнения MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS совместно проводят еженедельные опросы о партийных предпочтениях населения. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 25,8%, Консервативную народную партию (EKRE) - 22,6% и Центристскую партию - 18,2% избирателей, имеющих право голоса. За ними следуют Социал-демократическая партия (10,5%), Isamaa (9,8%) и Eesti 200 (8,4%).
По сравнению с минимумом, достигнутым три недели назад, поддержка Eesti 200 выросла на 1,4%. Поддержка EKRE в течение последних четырех недель остается на уровне 22-23%. Поддержка Центристской партии в течение последних трех недель остается на уровне 18%.
Совокупная поддержка коалиционных партий составляет 44,7%, а оппозиционных - 50,6%. Последние суммарные результаты охватывают период с 18 июля по 14 августа, во время которого был опрошен 4001 гражданин Эстонии, достигший избирательного возраста.
При представлении результатов Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat ориентировались на совокупные результаты последних четырех недель. Такой расчет процентов поддержки политических партий сглаживает различия между отдельными опросами, обусловленные как значительной статистической погрешностью, так и событиями, имеющими краткосрочный эффект.
Для того чтобы обеспечить максимальную репрезентативность выборки, опросы проводились с использованием телефонных и онлайн-опросов. Для обеспечения точности результатов данные выборки были обработаны в соответствии с пропорциональным распределением граждан, имеющих право голоса, по основным социально-демографическим характеристикам.
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