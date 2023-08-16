Второе высшее образование может стать платным

„Если человек хочет получить дополнительное высшее образование, то в какой-то момент появляется платная перспектива. В значительной степени это связано и с тем, что высшее образование требует дополнительных денег, а, как уже было сказано, первое высшее образование в нашей стране бесплатное“, – сказал председатель Eesti 200 Лаури Хуссар на фестивале мнений в Пайде.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200), в ходе коалиционных переговоров было принято решение, что бесплатное высшее образование сохранится в том объеме, в каком оно есть сейчас, но тотальный запрет на взимание платы за высшее образование на эстонском языке будет снят.

„Сегодня так, что по прошествии десяти лет [после получения высшего образования] можно снова получать высшее образование на том же уровне бесплатно, но мы договорились, что больше не будем устанавливать это временное ограничение. Если у тебя уже есть степень магистра, и ты хочешь снова получить степень магистра [по другой специальности], то университет может иметь право брать за это деньги“, – сказала Каллас, отметив также, что этот вариант будет применяться не ко всем специальностям и людям.

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