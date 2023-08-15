Это был обычный черный юмор? Канцелярия президента: у президента Кариса нет причин сомневаться в словах Сильдама

На прошлой неделе Вырклаэв заявил в интервью газете Eesti Päevaleht, что Тоомас Сильдам солгал.

Однако Сильдам заявил в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю над государственным бюджетом, что он не лгал, поскольку не знает, кто был тем высокопоставленным чиновником, который связал две эти темы.

По словам советника президента по связям с общественностью Индрека Тройфельдта, у президента Алара Кариса нет причин сомневаться в словах Тоомаса Сильдама.

Он отметил, что президент, безусловно, знаком с работой канцелярии и осведомлен о состоянии бюджета страны.

„Глава государства убежден, что провозглашение законов никак не может быть связано с решением о финансировании его канцелярии. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем“, - сказал Тройфельдт.

Как президент относится к тому, что у сотрудников президентской канцелярии настолько черное чувство юмора, что многие чиновники его не понимают? По словам Тройфельдта, любое общение - это опыт. „У президента очень хорошее чувство юмора, и он умеет хорошо шутить“, - добавил он.

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