В Австрии расследуют „самое нелепое ограбление года“

Вечером грабитель в маске зашел в магазин, вытащил пистолет и потребовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы. Женщина позвала менеджера магазина, который извинился перед грабителем и сказал, что нужно было прийти на час раньше, поскольку касса автоматически закрывается с 18:00, сообщила „Европейская правда“ со ссылкой на Bild.

Озадаченный грабитель развернулся и ушел, но напоследок спросил: „Вы же не шутите?“

Менеджер рассказал, что этому их научили на тренинге.

Журналисты Bild назвали этот инцидент „самым нелепым ограблением года“.

Как сообщила полиция, грабитель мог быть серийным преступником. В четверг утром была ограблена автозаправочная станция в Кеметене. В этом случае также разыскивают преступника в маске.

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