В Австрии расследуют „самое нелепое ограбление года“
В австрийском городе Грац полиция начала расследование по факту неудачной попытки ограбления, которая произошла в прошлую среду. Об этом сообщает Rus.ERR.
Вечером грабитель в маске зашел в магазин, вытащил пистолет и потребовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы. Женщина позвала менеджера магазина, который извинился перед грабителем и сказал, что нужно было прийти на час раньше, поскольку касса автоматически закрывается с 18:00, сообщила „Европейская правда“ со ссылкой на Bild.
Озадаченный грабитель развернулся и ушел, но напоследок спросил: „Вы же не шутите?“
Менеджер рассказал, что этому их научили на тренинге.
Журналисты Bild назвали этот инцидент „самым нелепым ограблением года“.
Как сообщила полиция, грабитель мог быть серийным преступником. В четверг утром была ограблена автозаправочная станция в Кеметене. В этом случае также разыскивают преступника в маске.
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