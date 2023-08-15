Необычный опрос: едят ли хлеб жители Эстонии? Если да, то какой?

Более половины (55%) взрослых жителей Эстонии ежедневно едят хлеб или булку, и в первую очередь предпочитают традиционный ржаной хлеб, цельнозерновой хлеб и хлеб для тостов, сделанный из разных злаков. Среди ежедневных потребителей хлеба больше эстонцев, людей старше 40 лет и сельских жителей. Более трети (38%) жителей Эстонии едят хлеб или булку каждую неделю, среди них больше семейных людей, молодежи и жителей столицы. Меньше всего (7%) тех, кто ест хлебобулочные изделия несколько раз в месяц и реже, причем среди них больше неэстонцев и домохозяйств, состоящих из одного человека.



„Опрос выявил несколько удивительную наиболее вероятную причину, почему молодые люди едят меньше хлеба, чем их родители – если поколение 40-летних и старше считает хлеб традиционной и здоровой пищей, то молодежь не думает, что хлеб является здоровым выбором, – рассказала руководитель по маркетингу Leibur Кристель Реммель. – Возможно, картину спутало обилие различных хлебобулочных изделий, и молодежи нужны более внятные аргументы в пользу полезности зерновых и цельнозерновых продуктов. Тут пекарям есть над чем поразмыслить“.



По данным опроса, из всех хлебобулочных изделий ржаной хлеб, без сомнения, самый любимый и покупаемый. За ржаным хлебом следуют различные виды хлеба с семечками и зернового хлеба, а также хлеб для тостов на ржаной или мультизлаковой основе – то есть не классические булки для тостов, хотя последние и продолжают занимать заметную долю рынка. Выше среднего также популярность хлебцев, а меньше всего покупают пеклеванного и белого хлеба.



„Если в целом, когда речь идет о продуктах питания, люди в первую очередь обращают внимание на вкус или цену, то в случае хлебобулочных изделий, на первом месте стоят свойства продукта. И опрос, и наш собственный опыт дают понять, что предпочитающий ржаной хлеб человек не заменит его сепиком, или наоборот. Если нужного товара в магазине нет, будет найден другой товар того же типа. Цена также важна – в качестве аргумента в пользу покупки ее приводила половина опрошенных“, - добавила Реммель.