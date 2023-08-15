15.08.2023, 21:12
Исследование Тартуского университета: назальный спрей BioBlock неэффективен против коронавируса(13)
BioBlock продавали без клинических испытаний
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Первоначальные результаты исследования, проведенного Тартуским университетом, свидетельствуют о том, что отечественный назальный спрей BioBlock не является эффективной защитой от вируса COVID-19.
„Тенденция к снижению заболеваемости прослеживается, однако результаты, полученные от группы людей, получавших исследуемый препарат, и от группы, участники которой получали плацебо, не имеют статистической значимости“, - сказала изданию Delfi Forte профессор Тартуского университета Рут Калда.