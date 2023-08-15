Исследование Тартуского университета: назальный спрей BioBlock неэффективен против коронавируса

„Тенденция к снижению заболеваемости прослеживается, однако результаты, полученные от группы людей, получавших исследуемый препарат, и от группы, участники которой получали плацебо, не имеют статистической значимости“, - сказала изданию Delfi Forte профессор Тартуского университета Рут Калда.