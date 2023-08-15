ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я приходить на работу позже, чтобы успевать отводить ребенка в школу?

Отвечает Яана Ваус Мадурейра Сильва, юрист-консультант Инспекции труда:

Скоро начнется очередной учебный год. Для некоторых семей это уже рутина — гонка за школьными принадлежностями, сопровождение детей в школу и домашние задания по вечерам. Но для некоторых семей это совершенно новый опыт. Когда ребенок идет в школу, часто возникает потребность в реорганизации — как в личной, так и в трудовой жизни.

Для того, чтобы помогать ребенку и не опаздывать на работу, нужна гибкость. Некоторые работодатели гибко подходят к вопросу о начале рабочего дня и оговаривают в правилах трудового распорядка, в какой временной промежуток следует приходить на работу. Такая организация труда позволяет работнику планировать свое рабочее время таким образом, чтобы он мог и детей в школу сопроводить, и до работы добраться. При этом важно, что такое решение позволяет работнику выполнять свои семейные обязанности без сокращения рабочего времени — таким образом, работодателю гарантирован работник в пределах оговоренной нагрузки, а работник не теряет в зарплате.

В анализе профессора Чанг сказано: „Международные исследования показывают, что женщины, которые могут использовать гибкие методы работы, с меньшей вероятностью значительно сократят свой рабочий день после рождения детей. Таким образом, гибкий график может увеличить участие родителей маленьких детей на рынке труда и сократить разрыв в заработной плате, благодаря тому что у женщин не будет долгого перерыва в трудовой жизни, сужающего их карьерные возможности“.