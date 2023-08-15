ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я приходить на работу позже, чтобы успевать отводить ребенка в школу?(13)
„Ребенок осенью идет в школу, и его учебный день начинается позже, чем моя работа. Ребенок еще маленький, и мы не живем рядом со школой. Могу ли я приходить на работу позже, чтобы успевать отводить ребенка в школу?“ - спрашивает читатель портала Tööelu.
Отвечает Яана Ваус Мадурейра Сильва, юрист-консультант Инспекции труда:
Скоро начнется очередной учебный год. Для некоторых семей это уже рутина — гонка за школьными принадлежностями, сопровождение детей в школу и домашние задания по вечерам. Но для некоторых семей это совершенно новый опыт. Когда ребенок идет в школу, часто возникает потребность в реорганизации — как в личной, так и в трудовой жизни.
Для того, чтобы помогать ребенку и не опаздывать на работу, нужна гибкость. Некоторые работодатели гибко подходят к вопросу о начале рабочего дня и оговаривают в правилах трудового распорядка, в какой временной промежуток следует приходить на работу. Такая организация труда позволяет работнику планировать свое рабочее время таким образом, чтобы он мог и детей в школу сопроводить, и до работы добраться. При этом важно, что такое решение позволяет работнику выполнять свои семейные обязанности без сокращения рабочего времени — таким образом, работодателю гарантирован работник в пределах оговоренной нагрузки, а работник не теряет в зарплате.
В анализе профессора Чанг сказано: „Международные исследования показывают, что женщины, которые могут использовать гибкие методы работы, с меньшей вероятностью значительно сократят свой рабочий день после рождения детей. Таким образом, гибкий график может увеличить участие родителей маленьких детей на рынке труда и сократить разрыв в заработной плате, благодаря тому что у женщин не будет долгого перерыва в трудовой жизни, сужающего их карьерные возможности“.
Несомненно, работодатели, допускающие гибкие условия труда, высоко ценятся среди работников, но что делать, если предприятие таких возможностей не предлагает? Если закон дает работодателю право в одностороннем порядке менять организацию рабочего времени предприятия, прежде всего его начало, окончание и перерывы во время работы, то права работника более скромные. А именно, работник должен прийти к соглашению с работодателем об изменении времени начала рабочего дня. Если работа выполняется по сменам на основании графика, то всегда можно поговорить с работодателем и попросить смены с более поздним временем начала трудового дня. Если время начала рабочего дня является для работника настолько важным условием работы, что в случае его изменения он не сможет продолжать работу, целесообразно зафиксировать это в трудовом договоре.
Неизбежно, что в силу характера работы некоторые работодатели не могут пойти навстречу пожеланиям работника, и при этом необходимо учитывать, что обязанность работника в трудовых отношениях заключается в выполнении работы на оговоренных условиях, в том числе в оговоренное время. В таком случае работнику следует подумать, может ли он реорганизовать личную жизнь, например, отдавать ребенка на время работы на попечение бабушке, или следует поискать место с более подходящей организацией рабочего времени.
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