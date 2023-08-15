Осенью и зимой ожидается повышение цен на газ(20)
Если в июле эстонские продавцы газа говорили, что цены на газ падают и будут снижаться дальше, то теперь и Alexela, и Eesti Gaas заявляют, что в осенне-зимний период цены на этот вид топлива будут расти. Однако пиковых значений, характерных для осени прошлого года, они в этом году не достигнут.
По состоянию на полдень вторника цена природного газа на газовой бирже TTF в Нидерландах составляла 36,4 евро за мегаватт-час, тогда как месяц назад она была чуть меньше 30 евро за мегаватт-час, сообщил новостной портал ERR.ee.
„На горизонте уже маячит рост цен. Но пока цены остаются благоприятными, и мы рекомендуем бытовым потребителям начать фиксировать цену на газ до начала отопительного сезона, чтобы иметь стабильный бюджет в осенне-зимний период“, - сказал менеджер Alexela по энергоресурсам Калви Ныу.
По словам Ныу, фьючерсные цены на газ продолжают показывать, что цены в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года будут выше летних.
Он добавил, что точное прогнозирование невозможно, так как рынок может быть непредсказуемым, а на биржевое ценообразование часто влияют различные новости.
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