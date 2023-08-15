В Пярнумаа появится один из крупнейших солнечных парков Эстонии

Основатель и исполнительный директор Smartecon Магно Куре отметил, что парк станет одним из крупнейших в Эстонии. Если бы парк Раба строился в Латвии, это был бы самый большой солнечный парк в этой стране, ведь рынок возобновляемой энергии там появился всего 1,5 года назад. Куре добавил, что таких мощных парков немного даже в Литве с ее самым развитым рынком солнечной энергии в странах Балтии. „Даже в контексте старой Европы это мощный парк“, - сказал Куре.

„Договор с Sunly определенно откроет для нас новые рынки. Sunly – сильная и опытная компания, и договор с ними свидетельствует о репутации нашего предприятия. Интерес был взаимным. Мы давно знаем команду Sunly, поскольку эстонский рынок возобновляемой энергии настолько мал, что все здесь знают всех. Судя по всему, при выборе застройщика определяющим фактором стала наша хорошая репутация в строительстве парков, а также способность завершить процесс подключения, то есть провести необходимые испытания, что является очень сложным процессом для парка такого размера“, - отметил Куре, добавив, что заключенный договор показывает, что в Эстонии вполне можно найти строителя для такого крупного проекта и что нет необходимости в поисках исполнителя за границей.

„Мы рады объявить о сотрудничестве со Smartecon – это важная веха в нашей приверженности устойчивому будущему. Начало строительства солнечного парка Раба знаменует собой еще один шаг на пути к ускорению перехода на чистую энергию в странах Балтии и Польше“, - сказал руководитель по разработке и производству Sunly Эркки Каллас.

Монтаж ограждения по периметру площадки начался 14 июля, а строительство парка Раба стартует 28 августа. По словам Куре, на данный момент сложно сказать, будет ли строительство вестись всю зиму, поскольку на определенных этапах работ снег и холодная погода могут вызвать проблемы, но это учтено при составлении графиков.