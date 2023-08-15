ВНИМАНИЕ | Если телефон без видимой причины запрашивает PIN-код мобильного ID или Smart-ID, игнорируйте!

Мобильный-ID и Smart-ID являются довольно популярными цифровыми решениями среди жителей Эстонии. Только 16% людей вовсе не пользуются услугами мобильного-ID или Smart-ID. Наиболее популярными сферами, где люди используют эти цифровые решения, являются банковские услуги (82%) и услуги государства и муниципалитетов (68%). Более половины пользователей также используют медицинские услуги, а чуть меньше половины – решения, связанные с э-торговлей. 76% пользователей этих услуг знают, что PIN1 позволяет входить на различные сайты, и 83% понимают, что, вводя PIN2, мы даём какое-то согласие.

54% участников опроса подтвердили, что всегда сравнивают контрольный код на экране телефона при использовании мобильного-ID или Smart-ID с кодом, который виден на странице услуги. В то же время только 16% считали, что другие люди всегда проверяют соответствие кодов, а 49% полагали, что люди делают это в большинстве случаев. Соответствие кодов проверяют иногда, редко или совсем не проверяют 19% людей, но считают, что другие люди чаще всего поступают таким же образом в 35% случаев. „Это подтверждает тот факт, что большинство попыток мошенничества и, возможно, многие успешные мошеннические действия вообще не попадают в поле зрения полиции“, - сказала Кятлин Кукк, директор по безопасности в Центре безопасности SEB и руководитель рабочей группы по предотвращению мошенничества в Союзе банков Эстонии. „Тревожно, что почти пятая часть людей либо не проверяет соответствие кодов, либо делает это редко“, - говорит она.