Посол Эстонии в Украине: Путин должен понести наказание, Зеленский - вдохновляющий лидер

„Путин - ответственный за развязанную жестокую войну против Украины. Он должен понести ответственность и наказание за все“, - говорит Кольк.

О своем отношении к Зеленскому она говорит следующим образом: „Зеленский - вдохновляющий лидер, символизирующий приверженность принципам. Его речи вызывают восторг и внушают уверенность в победе“.

Посол уверена, что Украина обязательно победит и вернет себе все оккупированные территории, включая Крым. По ее словам, все, кто виновен в военных преступлениях, понесут ответственность. „Это будет новый Нюрнбергский процесс. На это, конечно, потребуется время - может, год-два или больше, но это точно произойдет... Россия заплатит Украине репарации. Эстония будет бороться за это“, - заверяет посол.

Кольк не исключает, что когда война закончится, то в мире еще будут новые кризисы. „И мы, Эстония, должны стоять за то, чтобы Украину не забыли. Надо будет заново отстраивать города в Украине - это тоже очень важно. Эстония уже приступила к реконструкции Украины во время войны“, - напоминает дипломат.

„Мы построили детский сад в Овруче, строим новый мост на месте разрушенного российской армией в городе Малин. Оба объекта находятся в Житомирской области, на которой мы сосредоточили свои силы в сфере восстановления Украины. Эстония - первое иностранное государство, которое во время войны полностью завершило проект по реконструкции объекта. Своим примером мы хотим показать другим странам, что не нужно ждать окончания военных действий. Я думаю, что это тоже дает надежду украинцам на скорейшую победу“, - заключает она.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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