Посол Эстонии в Украине ответила, готова ли взять в руки оружие

На вопрос, вы не думали о том, что можете погибнуть, Кольк напомнила, что пять лет работала заместителем министра по консульским вопросам. Она ездила в небезопасные страны по работе. „Я не дипломат, если буду бояться каждый день. Конечно, я не хочу погибнуть. Я не хочу, чтобы погиб мой супруг. Я не хочу, чтобы каждый день гибли украинцы“, - говорит Аннели Кольк.

„Я согласилась сюда приехать, чтобы показать украинцам - вы победите! Я не могу взять в руки оружие и пойти на фронт, но как дипломат я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь Украине. Не только я, а вся Эстония! У нас очень хорошая команда в Таллинне, в Министерстве иностранных дел“, - продолжает Кольк.

„Вы утверждаете, что не можете взять оружие в руки. Не дай Бог, чтобы такая ситуация вообще произошла. Но предположим, если российские войска войдут в Киев, что вы будете делать? Готовы ли вы взять автомат и сражаться с ними?“ - поинтересовался журналист.

„Я готова взять в руки оружие, но протокол и моя должность не позволяют мне этого делать. Это действительно неприемлемо в рамках моей роли, - отвечает посол. - Что касается сценария, когда русские войска могут войти в Киев, честно говоря, я не знаю, как буду реагировать. Никто не знает. Военного опыта у меня нет. Я не супергерой и не могу предугадать свои действия в такой ситуации. Но за 24 года работы в министерстве мне приходилось сталкиваться с разными кризисными ситуациями. Бывало, что наши граждане попадали в заложники. Но, конечно, многое из этого я не могу обсуждать. Тем не менее, я надеюсь, что обладаю силой духа“.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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