Дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии вырос до 346 млн евро

В Эстонии правительственный сектор подразделяется на три: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования, пишет Rus.err.ee.

По положению на конец июня доходы последних двух превышали расходы, а бюджет центрального правительства был в минусе, сообщила во вторник пресс-служба Минфина. По оценке министерства, это связано с увеличением возврата подоходного налога и более быстрым ростом расходов.

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