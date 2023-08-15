Новости Эстонии
15.08.2023, 13:10

Дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии вырос до 346 млн евро

 
ФОТО: Argo Ingver

К концу июня дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил 346 млн евро, или 0,9% от ожидаемого годового ВВП, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В Эстонии правительственный сектор подразделяется на три: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования, пишет Rus.err.ee.

По положению на конец июня доходы последних двух превышали расходы, а бюджет центрального правительства был в минусе, сообщила во вторник пресс-служба Минфина. По оценке министерства, это связано с увеличением возврата подоходного налога и более быстрым ростом расходов.

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