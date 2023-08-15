ЧП и криминал
15.08.2023, 11:40

В Ласнамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе 19-летнего парня на электросамокате

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В понедельник в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката.

Вчера, 14 августа, в 15:44 возле Пунане, 13 в столичном районе Ласнамяэ двадцатилетний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter наехал на 19-летнего молодого человека, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на электрическом самокате.

Пострадавший был доставлен в больницу.

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