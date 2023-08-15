В Ласнамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе 19-летнего парня на электросамокате

Вчера, 14 августа, в 15:44 возле Пунане, 13 в столичном районе Ласнамяэ двадцатилетний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter наехал на 19-летнего молодого человека, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на электрическом самокате.

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