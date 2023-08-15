Синдром Эаметса: тысячи людей спешат скрыть свои данные в регистре народонаселения

Связанный с защитой персональных данных скандал, разгоревшийся из-за Рауля Эаметса, декана факультета социальных наук Тартуского университета, привел к тому, что за последнюю неделю тысячи жителей Эстонии стараются скрыть свои данные в государственных регистрах. По правилам Евросоюза, эти данные вообще не должны быть в открытом доступе.