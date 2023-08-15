15.08.2023, 12:10
Синдром Эаметса: тысячи людей спешат скрыть свои данные в регистре народонаселения(1)
Государство делает бизнес на продаже персональных данных
ФОТО: | Delfi Meedia
Связанный с защитой персональных данных скандал, разгоревшийся из-за Рауля Эаметса, декана факультета социальных наук Тартуского университета, привел к тому, что за последнюю неделю тысячи жителей Эстонии стараются скрыть свои данные в государственных регистрах. По правилам Евросоюза, эти данные вообще не должны быть в открытом доступе.
„С 11 августа и до второй половины 14 августа возможностью установить ограничение доступа к своим персональным данным воспользовались 6030 человек, в том числе 2815 мужчин и 3215 женщин“, - сказала изданию Delfi Forte советник Министерства внутренних дел Мари Тупитс.