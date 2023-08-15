Ласнамяэские центристы поддерживают Кылварта в борьбе за пост председателя партии(3)
Правление Ласнамяэского отделения Центристской партии приняло решение на предстоящем внеочередном конгрессе поддержать кандидатуру Михаила Кылварта на пост председателя партии.
„Одна из сложнейших задач следующего председателя Центристской партии состоит в повышении доверия к центристам в регионах. Это необходимое условие для победы на следующих местных выборах и увеличения нашего представительства в следующем составе Рийгикогу, – сказал руководитель Ласнамяэского округа Владимир Свет. - Мы верим, что Михаил Кылварт, будучи объединителем общин и главой Союза городов и волостей, способен выполнить эту задачу“.
Свет также добавил, что для центристов Ласнамяэ важно, что за Михаилом стоят как сельские регионы, так и малые и крупные города.
Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде, где будет избран председатель и члены правления партии, а также члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.
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