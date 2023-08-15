Ласнамяэские центристы поддерживают Кылварта в борьбе за пост председателя партии

„Одна из сложнейших задач следующего председателя Центристской партии состоит в повышении доверия к центристам в регионах. Это необходимое условие для победы на следующих местных выборах и увеличения нашего представительства в следующем составе Рийгикогу, – сказал руководитель Ласнамяэского округа Владимир Свет. - Мы верим, что Михаил Кылварт, будучи объединителем общин и главой Союза городов и волостей, способен выполнить эту задачу“.

Свет также добавил, что для центристов Ласнамяэ важно, что за Михаилом стоят как сельские регионы, так и малые и крупные города.

Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде, где будет избран председатель и члены правления партии, а также члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.

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