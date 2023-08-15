Почему Нарвский округ видит председателем партии Танеля Кийка, а не Михаила Кылварта? Евграфов: Для меня это неожиданность(4)
Новость о том, что Нарвский округ Центристской партии решил выдвинуть кандидатуру Танеля Кийка на пост нового председателя партии на внеочередном конгрессе, вызвала массу вопросов. А как же Михаил Кылварт, пользующийся симпатией именно у русскоязычных центристов?
10 сентября пройдет конгресс Центристской партии. На нем будет выбран председатель политической силы. Сейчас идет борьба за голоса среди однопартийцев, главные кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. Недавно стало известно, что нарвские центристы поддержат Кийка. При этом коллеги из Кохтла-Ярве точно не определились - округ не стал отдавать предпочтение одному кандидату и ставить этот вопрос на голосование, отметив, что дают возможность делегатам „проголосовать сердцем“.
Глава Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Иветта Саккарт-Лийнард объяснила RusDelfi такое решение тем, что они не захотели усугублять напряжение и раскол партии.
„Это внеочередной конгресс, и мы, если честно, были к нему не готовы. Когда собрались и выслушали обоих кандидатов, стало понятно, что мы предпочитаем дать делегатам право свободного выбора. И Танель Кийк, и Михаил Кылварт - сильные кандидаты, это правда. Поскольку наши мнения разошлись, то логично было не выдвигать какую-то одну кандидатуру, тем более, до конгресса 10 сентября еще есть время, в течение которого и Кийк, и Кылварт смогут проявить себя и дать более четкое видение того, в каком направлении партия будет двигаться дальше. А люди пусть решают сами“, - отметила Иветта Саккарт-Лийнард.
По мнению членов Нарвского округа, поддержавшего кандидатуру Танеля Кийка, у их кандидата есть опыт работы руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна, руководителя фракции центристов в Рийгикогу, — все это подтверждает его готовность и способность стать новым председателем партии.
Председатель Нарвского округа Тармо Таммисте в официальном сообщении отметил, что по мнению членов округа, кто бы из двух кандидатов ни стал председателем партии после внеочередного съезда, Центристская партия должна двигаться вперед сплоченно. „Несмотря на некоторые разногласия, нам нужно найти общий язык“, - сказал Таммисте.
Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм сказал RusDelfi, что после того, как они заслушали обоих кандидатов, было принято решение, что правильнее выбрать одного. „Нарвский округ считает важным, чтобы Центристская партия снова стала партией, стоящей у власти. Только в этом случае Нарва может рассчитывать на большую поддержку государства, от которого зависит развитие нашего города и благополучие его жителей. Если председатель партии состоит в Рийгикогу, имеет опыт работы как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления, у него больше шансов привести Центристскую партию в правительство. Исходя из этого, баланс пал в пользу Танеля Кийка“, - отметил Тамм.
В комментарии RusDelfi новоиспеченный член Центристской партии (вступил в ее ряды чуть больше месяца назад - ред.) и депутат Рийгикогу нарвитянин Алексей Евграфов признался, что решение округа стало для него неожиданностью. „Я не вхожу в правление, и со мной этот вопрос Нарвский округ не обсуждал. Почему меня удивило это решение - это потому, что мне казалось, что правление состоит из более консервативно настроенных людей, а мы знаем, что если сравнивать Михаила и Танеля, оба из которых - сильные кандидаты, то Кылварт все же несет более консервативные взгляды. Кроме того, хочу отметить, что решение округа не является обязательным для делегатов, поэтому непосредственно на конгрессе дело может принять другой оборот“.
На вопрос RusDelfi о том, кого поддерживает Евграфов лично, он ответил, что это не тайна. „Со мной на эту тему по сути не говорила ни одна из сторон, с Кылвартом мы эту тему затрагивали, но довольно-таки поверхностно. Но я не скрываю, что я придерживаюсь более консервативных взглядов, несущих за собой традиционные ценности, поэтому мне кандидатура Михаила Кылварта ближе“, - сказал Евграфов.
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