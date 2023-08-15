Почему Нарвский округ видит председателем партии Танеля Кийка, а не Михаила Кылварта? Евграфов: Для меня это неожиданность

10 сентября пройдет конгресс Центристской партии. На нем будет выбран председатель политической силы. Сейчас идет борьба за голоса среди однопартийцев, главные кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. Недавно стало известно, что нарвские центристы поддержат Кийка. При этом коллеги из Кохтла-Ярве точно не определились - округ не стал отдавать предпочтение одному кандидату и ставить этот вопрос на голосование, отметив, что дают возможность делегатам „проголосовать сердцем“.

Глава Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Иветта Саккарт-Лийнард объяснила RusDelfi такое решение тем, что они не захотели усугублять напряжение и раскол партии.

„Это внеочередной конгресс, и мы, если честно, были к нему не готовы. Когда собрались и выслушали обоих кандидатов, стало понятно, что мы предпочитаем дать делегатам право свободного выбора. И Танель Кийк, и Михаил Кылварт - сильные кандидаты, это правда. Поскольку наши мнения разошлись, то логично было не выдвигать какую-то одну кандидатуру, тем более, до конгресса 10 сентября еще есть время, в течение которого и Кийк, и Кылварт смогут проявить себя и дать более четкое видение того, в каком направлении партия будет двигаться дальше. А люди пусть решают сами“, - отметила Иветта Саккарт-Лийнард.

По мнению членов Нарвского округа, поддержавшего кандидатуру Танеля Кийка, у их кандидата есть опыт работы руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна, руководителя фракции центристов в Рийгикогу, — все это подтверждает его готовность и способность стать новым председателем партии.

Председатель Нарвского округа Тармо Таммисте в официальном сообщении отметил, что по мнению членов округа, кто бы из двух кандидатов ни стал председателем партии после внеочередного съезда, Центристская партия должна двигаться вперед сплоченно. „Несмотря на некоторые разногласия, нам нужно найти общий язык“, - сказал Таммисте.