Дочерняя фирма Alexela сократит более 60 работников. „Решение было принято с тяжелым сердцем“

„Решение о сокращении было принято с тяжелым сердцем“, - сказал исполнительный директор Kohimo Игорь Конд, пояснив, что рынок, на котором действует предприятие, находится не в лучшем состоянии и крупные сооружения, на которых исторически специализировалось предприятие, сейчас не строятся.

Как добавил Игорь Конд, из-за этого прежняя бизнес-модель не работает, а немногих имеющихся заказов при нынешней расходной базе недостаточно для того, чтобы предприятие оставалось жизнеспособным. Для того чтобы процесс сокращения был справедливым и соответствующим требованиям, предприятие сотрудничает с Кассой по безработице.