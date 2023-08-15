За год количество безработных выросло на 8500 человек

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что показатели безработицы стали расти. „Во втором квартале насчитывалось 50 200 безработных, что на 8500 человек больше, чем годом ранее, и на 11 100 человек больше, чем в первом квартале этого года. По словам Вассильевой, наибольшее изменение наблюдается в женской безработице. „Количество безработных мужчин во втором квартале составило 23 500, что на 200 человек меньше, чем год назад. Безработных женщин при этом было 26 700, что на 8700 человек больше, чем в тот же период годом ранее“, — отметила Теа Вассильева.