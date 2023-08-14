В Таллинн прибыл рейс из Малаги: двух гражданок Эстонии передали полиции(30)
13 августа ночью в Таллинн прибыл рейс из Малаги. Два гражданина Эстонии, нарушившие правила авиационной безопасности, были переданы полиции.
Капитан самолета заранее сообщил в Таллиннский пограничный пост через центр управления полетами, что после приземления два гражданина Эстонской Республики, нарушившие во время перелета требования авиационной безопасности, будут переданы полиции.
Женщина 1992 года рождения курила в туалете самолета, и сотрудники Таллинского пограничного пункта составили производство по делам о проступках, которое будет передано в Департамент транспорта Эстонии для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, на борту самолета находилась женщина 1983 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения, ее увезли протрезветь.
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