В Таллинне дети из малообеспеченных семей получат в подарок ранцы
В сотрудничестве Таллиннского общества Красного Креста Эстонии и города Таллинна проходит кампания „Ранец 2023“, она адресована семьям, испытывающим трудности финансового характера. В этом году 1017 детей получат в подарок новый ранец и комплект учебных принадлежностей в ходе торжественного мероприятия, которое состоится завтра, 15 августа, в 10:30 в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza (ул. Хобуяама, 5).
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, важно, что и дети, и их родители могут с удовольствием вместе сходить в кино и провести время друг с другом. „Семьи ждут этого праздничного мероприятия, а с учетом растущих цен канцелярские принадлежности станут хорошим подспорьем для семей, испытывающих финансовые трудности, - сказала Бешкина. – Кроме того, в Таллинне действует пособие к началу учебного года, которое предназначено для всех школьников. Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно начиная с третьей недели сентября, поскольку к этому времени списки учеников в школах обычно утверждены. Желаю всем детям замечательного нового учебного года!“
Учебные принадлежности приобретены на пожертвования, собранные в рамках акции в таллиннских магазинах RIMI. Собрать ранцы помогли добровольцы Таллиннского общества Красного Креста, списки нуждающихся составляли отделы социального обеспечения районных управ.
Кампанию „Ранец 2023“ проводит Таллиннское общество Красного Креста Эстонии, ее поддерживают Таллиннская горуправа, таллиннские магазины Eesti RIMI Food AS, Gasell AS, Apollo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/Svensky Kaubandus AS, департамент транспорта, Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, а также OÜ Candy Boutique.
В Таллинне кампания проводится с 1994 года, поначалу она называлась „Счастливый первый школьный день для каждого ребенка“. Таллиннская городская управа поддерживает кампанию с 2001 года. В этом году город выделил на приобретение ранцев для детей более 50 000 евро.
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