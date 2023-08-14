В Таллинне дети из малообеспеченных семей получат в подарок ранцы

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, важно, что и дети, и их родители могут с удовольствием вместе сходить в кино и провести время друг с другом. „Семьи ждут этого праздничного мероприятия, а с учетом растущих цен канцелярские принадлежности станут хорошим подспорьем для семей, испытывающих финансовые трудности, - сказала Бешкина. – Кроме того, в Таллинне действует пособие к началу учебного года, которое предназначено для всех школьников. Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно начиная с третьей недели сентября, поскольку к этому времени списки учеников в школах обычно утверждены. Желаю всем детям замечательного нового учебного года!“