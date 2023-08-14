В Эстонии пройдут масштабные учения теробороны. Певкур: „это значительно повысит готовность защищать страну“

„Стартующие в ближайшее время крупномасштабные общеэстонские учения Ussisõnad являются крупнейшими из проведенных до настоящего времени учениями резервистов в истории Эстонии. Весной Правительство Республики постановило увеличить состав военного времени, что во многом было связано с усилением региональной обороны. Теперь необходимо обеспечить, чтобы региональная оборона была готова действовать против любой угрозы для сохранения свободы Эстонии. Проводимые сейчас учения руководящего состава создадут наилучшие возможности для успеха осенних учений“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Проводимые сейчас учебные сборы Лыунаского региона территориальной обороны предназначены для подлежащего призыву в ходе учений руководящего состава подразделений территориальной обороны.

Силы обороны и Кайтселийт организуют с 28 августа по 8 октября проведение учений Ussisõnad, в ходе которых дополнительное обучение получат почти 10 000 резервистов, зачисленных в структуру региональной обороны. Учения Ussisõnad — это крупнейшие учебные сборы, направленные на обучение резервистов и в которых ожидается участие почти 10 000 резервистов, зачисленных в течение 2022 года в состав подразделения территориальной обороны

Более активная деятельность ожидается по регионам в следующие периоды:

1. Зона ответственности Пыхьяского округа территориальной обороны: 28 августа - 10 сентября

2. Зона ответственности Северо-Восточного округа территориальной обороны: 13 - 22 сентября

3. Зона ответственности Ляэнеского округа территориальной обороны: 20 - 29сентября

4. Зона ответственности Лыунаского округа территориальной обороны: 15 - 24 сентября и 29 сентября — 8 октября

Резервистов будут обучать опытные инструкторы как из округов территориальной обороны Кайтселийта, так и из 1-й пехотной бригады дивизии, Академии обороны и командования специальными операциями.

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